O que Trump tem para aparecer, de novo, usando maquiagem na mão?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu usando uma camada grossa de maquiagem na mão direita. Fotos de um evento em Washington na sexta-feira, 22, revelam o americano usando o que aparenta ser base em um tom mais claro que a pele dele. No mesmo dia, em um encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump novamente apareceu com a mão coberta. Não é a primeira vez que Trump tenta disfarçar a aparência da mão com maquiagem pesada. Em julho, o uso de base, além da aparência inchada dos tornozelos, gerou especulações sobre a saúde do presidente americano. Isso fez com que a Casa Branca divulgasse o diagnóstico de insuficiência venosa crônica.

Como mostrou o Estadão, trata-se de uma condição na qual as veias, geralmente dos membros inferiores, têm dificuldade de retornar o sangue ao coração, resultando em aumento da pressão venosa. O quadro pode ocorrer devido à disfunção das válvulas venosas, à dilatação das veias (varizes) ou a obstruções, fatores que comprometem o retorno venoso. Os sinais e sintomas variam de acordo com a gravidade. Eles podem incluir sensação de peso ou cansaço nas pernas; inchaço (edema), especialmente ao fim do dia e no tornozelo; formação de varizes; cãibras; escurecimento da pele (hiperpigmentação) na região do tornozelo; endurecimento da pele e, em casos avançados, presença de feridas (úlceras venosas). De acordo com o comunicado da Casa Branca em julho, Trump foi submetido a diferentes exames. A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, disse que "não foram encontrados indícios de trombose venosa profunda nem de doença arterial".