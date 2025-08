O que aconteceu com a cantora gospel Amanda Wanessa? Entenda briga de família

Amanda sofreu traumatismo craniano e foi levada em estado gravíssimo para um hospital no Recife, segundo informações do g1 Pernambuco.

No dia 4 de janeiro de 2021, Amanda Wanessa dirigia um carro na rodovia PE-60, em Rio Formoso (PE), quando colidiu com um caminhão .

A artista de 34 anos vive hoje em coma vigil , também chamado de estado vegetativo. Isso significa que, embora respire sozinha e mantenha reflexos, ela não tem consciência do ambiente, não fala, não interage e não reconhece as pessoas.

Amanda é alimentada por sonda e passa por um tratamento contínuo com uma equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais. As terapias visam prevenir complicações e garantir seu bem-estar físico.

A família afirma ter sido expulsa do apartamento onde Amanda vivia com Dobson e a filha do casal, hoje com 10 anos, conforme o g1 Pernambuco.

Segundo os familiares, Dobson chegou a proibir a entrada deles no condomínio por meio de um e-mail enviado ao síndico. Ele nega as acusações e diz que as visitas podem acontecer, desde que agendadas.

A Justiça interveio e, em novembro de 2023, garantiu à família o direito de visitar Amanda quatro vezes por semana.