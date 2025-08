Daniela Lima e mais jornalistas são demitidos da GloboNews; veja o que disseram

Daniela Lima foi dispensada poucas horas antes de comandar a edição matinal do Conexão GloboNews, programa que dividia com Camila Bomfim e Leilane Neubarth.

Segundo a Folha de S. Paulo, a própria Daniela e parte da equipe do programa foram pegas de surpresa com a decisão.

As movimentações ocorrem em meio à tentativa da GloboNews de renovar sua grade e reconectar-se com o público, conforme a Folha de S. Paulo.

Demissão na GloboNews: reformulação e atritos internos explicam bastidores da saída

A saída de Daniela faz parte de uma reformulação planejada pela GloboNews para os próximos meses. O canal a cabo, que completa 30 anos em 2026, prepara mudanças de cenário, formatos e no quadro de apresentadores.

Em nota, a emissora afirmou:

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”