Jovem arrecada doações ao compartilhar amizade com homem em situação de rua

Jovem compartilhou registros com Hiago, homem de 31 anos em situação de rua, nas redes sociais; internautas levantaram doações

A jovem Bruna Mendonça, de 22 anos, viralizou nas redes sociais por compartilhar sua amizade com Hiago, de 31 anos, um rapaz em situação de rua , na cidade de Brasília.

"Comecei a passa mal de madrugada e precisei ir à farmácia. Ainda bem que sou amiga de um homem em situação de rua, o mais respeitado entre 'eles', e não preciso ter medo de ser assaltada nos becos da Asa Norte. O divo me acompanha e atualiza das fofocas", conta ela no vídeo.

VEJA VÍDEO

Em outro vídeo postado por ela, Hiago contou que não sabe onde a família está e que não os vê há muito tempo. Bruna se entristeceu com o ocorrido e disse que sua vontade é que seu amigo saia das ruas.

"Meu sonho é que o 'divo' saia dessa situação, porque ele é a pessoa de coração mais puro que já conheci. Amo ele e faço tudo o que está ao meu alcance para ajudá-lo", diz a legenda do vídeo que já soma 600 mil visualizações.

Nos comentários, os seguidores de Bruna a incentivaram a seguir criando conteúdo com ele para que as pessoas possam conhecer a história de Hiago e de alguma forma, as visualizações sejam monetizadas.