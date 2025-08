Estudo revela alterações no sangue associadas à gravidade do transtorno bipolar

Uma pesquisa conduzida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre traz novas luzes sobre a complexidade biológica do transtorno bipolar. Utilizando tecnologia de ponta em análise proteômica, o estudo identificou alterações significativas no perfil de proteínas do sangue de pacientes com a doença, especialmente entre aqueles em estágios mais avançados.

