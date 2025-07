Cantor gospel é baleado por PM em rodoviária de SP

Cantor gospel João Igor viralizou nas redes sociais ao lado de Fernanda Ganzarolli em março deste ano / Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor gospel João Igor foi baleado por um policial militar nessa quarta-feira, 30, em um ônibus no Terminal Rodoviário da Barra Funda, localizado na zona oeste de São Paulo. Conhecido nas redes sociais pelo seu hábito de fazer lives no Instagram, o jovem alcançou notoriedade por meio de dueto inesperado com a influencer trans Fernanda Ganzarolli. João Igor estava em um ônibus rumo a uma série de shows que precisava cumprir em Bauru, no interior de São Paulo, quando teria sido confundido pelos policiais que atuaram na ocorrência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Segundo informações da empresária do cantor à TV Globo, houve uma confusão no coletivo e um dos passageiros teria tentado desarmar o policial, que reagiu com os disparos que atingiram João Igor. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram João Igor e outro homem caídos no chão, próximos à porta do ônibus.

Na gravação, um jovem aparece aos prantos sendo contido por um policial, enquanto avisa: “Ele está sangrando”. Até o momento, João Igor segue internado. Cantor gospel é baleado: o que diz a polícia A Polícia Militar informou por meio de sua Sala de Imprensa que um agente da corporação esteve realmente envolvido na ocorrência e que o homem ferido foi levado à Santa Casa de São Paulo. No comunicado, a corporação destacou que o homem em questão não corre risco de morte. "A PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros. Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente, e os três caíram da escada do veículo", alegou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial como resistência, lesão decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objetos. A defesa do cantor, por meio das redes sociais, questionou como a abordagem policial foi feita e disse ser “inadmissível” e que “todas as providências cabíveis seriam tomadas”. João Igor e Fernanda Ganzarolli: amizade e sucesso nas redes Em março deste ano, João Igor viralizou em um vídeo que mostra a influenciadora Fernanda Ganzarolli invadindo sua live feita em Arujá, na Grande São Paulo.