Filho mata a própria mãe após discussão motivada por dívidas com apostas

Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso. A Polícia Civil de Belo Horizonte afirma que não há indícios de participação de terceiros no crime

Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso na última sexta-feira, 25, após confessar ter matado a própria mãe. O corpo dela foi encontrado no domingo, 20, próximo de um viaduto em Vespasiano (Minas Gerais).

Uma dívida com uma casa de apostas motivou a discussão que terminou com o assassinato da professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, morta pelo próprio filho na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante entrevista coletiva, a Polícia Civil afirmou que o suspeito agiu sozinho. Ele relatou ter matado a mãe por enforcamento, ainda no apartamento onde ambos moravam.

No entanto, as investigações apontaram que tais marcas foram forjadas por Matteos, numa tentativa de simular um estupro e afastar a suspeita sobre ele. O homem havia registrado boletim de ocorrência depois de, segundo ele, a mãe não visualizar suas mensagens.

De acordo com informações da Polícia Civil, o cadáver foi localizado parcialmente coberto por um lençol, seminu, com sinais de queimaduras e de possível violência sexual.

No mesmo dia, Matteos iniciou uma tentativa de despistar a investigação, registrando um boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento de Soraya.

Após o assassinato, ele colocou o corpo da vítima no porta-malas do carro dela e o transportou até uma área próxima ao viaduto, onde o abandonou.

Simulação de desaparecimento e tentativa de despiste

No registro feito na sexta-feira anterior, dia 18 de julho, Matteos alegou haver viajado para a Serra do Cipó na noite anterior e que sua mãe teria ficado sozinha em casa, vestida com uma camisola.

Ele afirmou que, ao não conseguir contato com ela por mensagens, passou a se preocupar. Chegou a pedir para uma tia, que mora no mesmo prédio, verificar o apartamento. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta, mas Soraya já não estava lá.

Dívidas com apostas

As investigações indicam que Matteos enfrentava dificuldades financeiras severas devido a dívidas acumuladas em casas de aposta. Ele também havia feito empréstimos consignados.