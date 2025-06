Mercado de carbono ameaça vida indígena, diz Alessandra Munduruku

A líder indígena Alessandra Korap Munduruku tem um histórico de lutas contra adversários poderosos. Grileiros, garimpeiros, madeireiros, empresas de energia e de mineração. O embate mais recente é com o governo do estado do Pará e o mercado global de carbono. A líder indígena Alessandra Korap Munduruku tem um histórico de lutas contra adversários poderosos. Grileiros, garimpeiros, madeireiros, empresas de energia e de mineração. O embate mais recente é com o governo do estado do Pará e o mercado global de carbono.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Natural de Itaituba (PA), no Médio Tapajós, ela é uma das vozes mais críticas ao acordo celebrado entre o governador Helder Barbalho (MDB) e a coalizão internacional conhecida como LEAF em setembro de 2024, em Nova York, durante a Semana do Clima. Na transação, o Pará negociou a venda de quase US$ 180 milhões (cerca de R$ 995 milhões) em créditos de carbono, gerados por reduções no desmatamento entre 2023 e 2026. Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com um pedido de liminar para anular o contrato, mas a Justiça Federal rejeitou a ação na última segunda-feira (9). O processo segue trâmite regular e ainda haverá julgamento do mérito. Alessandra conversou com a reportagem da Agência Brasil no hall de entrada do Theatro da Paz, em Belém, minutos depois de se apresentar no TEDxAmazônia 2025. O evento reuniu lideranças indígenas, pesquisadores, ativistas ambientais e artistas, que apresentaram reflexões sobre emergência climática e defesa da floresta. Em 12 minutos de entrevista, a líder do povo Munduruku citou problemas sobre o mercado de carbono, que vê como uma ameaça ao modo de vida tradicional dos povos originários. Ela teme pela forma como o dinheiro seria aplicado no território e como poderia restringir as formas de cultivo e produção locais.

Também diz que a condução do processo pelo governo potencializa conflitos entre os indígenas e os fragiliza para tomar decisões mais conscientes sobre um assunto muito complexo. Ela acusa o governo de priorizar a venda de créditos de carbono em detrimento de questões urgentes como a falta de água potável, saúde e educação. Agência Brasil: como você vê esse embate recente entre o MPF e o governo do Pará sobre a venda de créditos de carbono? Alessandra Munduruku: olha, aqui no estado do Pará, a gente tem muitos problemas. Tem o problema da seca, da fome, do saneamento básico, da demarcação das terras indígenas, da educação, da saúde. E parece que o único olhar que a gente vê, que a única solução para os nossos problemas é a venda de crédito de carbono.

A gente sempre foi livre e, de repente, vai deixar de ser para depender de governo e de empresas. Isso é um absurdo, tem que suspender. O MPF tem que exigir isso mesmo, porque uma consulta só com 100 pessoas, quando há 10 mil indígenas, não é consulta. É enganar o povo, enganar o indígena que, muitas vezes, não sabe o que é crédito de carbono, o que ele está vendendo. Agência Brasil: um dos argumentos principais do MPF é justamente esse: que não houve consulta adequada aos povos indígenas. Alessandra Munduruku: temos um protocolo de consulta dentro dos territórios. Cada povo tem seu protocolo. Nós temos o nosso. A gente precisa ser consultado: crianças, mulheres, caciques, pajés, professores, enfermeiros. E também perguntamos: quem vai consultar a onça? Quem vai consultar os peixes? Quem vai consultar a floresta?

Eles consultam alguns povos, alguns indivíduos, e não chegam realmente às lideranças e à totalidade. Todo contrato que a gente assina, precisa ler. Não sabemos nem o que está escrito nesse contrato. Como é que vão debater esse contrato nas comunidades? Tem comunidade que para chegar lá demora cinco dias, só de avião ou de barco. Tem comunidade sem internet. Tem comunidade com pessoas pescando, caçando, que nem sabe o que estamos decidindo aqui fora por eles. Há território com povos isolados. Quem é que vai consultá-los? Eles também têm poder de decisão. Agência Brasil: há clareza do governo de como esses valores da venda de créditos de carbono chegariam até vocês? Foi apresentado aos indígenas algum tipo de projeto para aplicação desse dinheiro?