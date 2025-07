Casos de Srag seguem elevados em parte do País; crianças e idosos são os mais afetados

Os registros seguem elevados principalmente na região Centro-Sul do país / Crédito: Reprodução/ Fiocruz

A redução no número de casos em nível nacional está relacionada à diminuição das internações por influenza A (gripe) e pelo vírus sincicial respiratório (VSR), especialmente em estados das regiões Norte e Nordeste. Apesar disso, a frequência de aumento dos casos de Srag continua elevada em outras regiões do País, sobretudo entre o público infantil. O VSR e o rinovírus são os principais causadores de internações por Srag em crianças pequenas. Entre os idosos, os casos de Srag relacionados à gripe variam entre níveis moderados e altos nos estados da região Centro-Sul e em algumas unidades da federação do Norte e Nordeste. Os óbitos também são mais frequentes nesse grupo, especialmente devido à gripe. O boletim indica que os seguintes estados apresentam níveis de alerta, risco ou alto risco para Srag, mas sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas):



Acre (AC) Alagoas (AL)

Bahia (BA) Distrito Federal (DF) Espírito Santo (ES) Goiás (GO) Maranhão (MA) Mato Grosso (MT) Mato Grosso do Sul (MS) Minas Gerais (MG) Paraná (PR) Paraíba (PB) Pará (PA) Rio Grande do Norte (RN) Rio Grande do Sul (RS) Rio de Janeiro (RJ) Rondônia (RO) Roraima (RR) Santa Catarina (SC)

Sergipe (SE) O Amazonas é o único estado que apresenta níveis de alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. A retomada do aumento dos casos ocorre principalmente entre crianças pequenas, e está diretamente relacionada ao VSR. Mesmo com tendência de queda ou estabilidade, os casos de SRAG em crianças maiores de dois anos seguem em níveis de moderado a muito alto em grande parte do país — com exceção do Amapá, Distrito Federal e Tocantins. Ainda segundo o boletim, apenas os estados do Amapá (AP), Ceará (CE), Pernambuco (PE), Piauí (PI), São Paulo (SP) e Tocantins (TO) não se enquadram nas categorias de alerta, risco ou alto risco para SRAG, com ou sem sinal de crescimento.