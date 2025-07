Biólogo brasileiro participará de missão da Nasa para estudar o cérebro humano / Crédito: Reprodução/CRBio-01

O biólogo e professor Alysson Muotri, natural de São Paulo, participará de uma missão espacial da Nasa prevista para o fim de 2025 ou 2026. A bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX, Alysson viajará rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) acompanhado por quatro astronautas para estudar o impacto da microgravidade no cérebro humano. Leia também | TRE-CE abre inscrições para membro titular do Pleno na categoria jurista



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pesquisa de Alysson na ISS terá como base experimentos com “mini cérebros”, organoides cerebrais criados em laboratório que simulam o desenvolvimento e as funções do cérebro humano. Estes organoides, produzidos a partir de células-tronco pluripotentes induzidas (IPS), já foram enviados ao espaço em 2019. No entanto, pela primeira vez, um cientista estará presente para realizar estudos diretamente na estação, o que permitirá uma investigação detalhada dos efeitos da microgravidade sobre o cérebro. Estação vai servir como uma incubadora para o aceleramento da senescência celular “O Alzheimer, por exemplo, leva 70, 80 anos para mostrar alterações clinicamente, como a perda das sinapses. Eu não tenho esse tempo em laboratório. Os organoides voltarão com idade avançadas, mostrando sinais de um envelhecimento acelerado”, informou Alysson ao portal Estadão. O projeto tem como foco investigar o envelhecimento celular e o desenvolvimento de doenças neurológicas, como Alzheimer e autismo. Parte dos organoides foi desenvolvida com células de crianças autistas, o que permitirá observações inéditas sobre alterações neurológicas relacionadas ao transtorno.

Além de cientista, Muotri é pai de uma criança autista. Sua trajetória acadêmica inclui graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, doutorado pela USP e uma carreira de destaque nos Estados Unidos, onde fundou o Muotri Lab, referência internacional em neurociência. Seu trabalho tem o apoio de instituições como o National Institutes of Health (NIH), além de empresas privadas, como a Microsoft, que colabora com o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial inspiradas no cérebro humano. Data para viagem ainda deve ser marcada De acordo com Alysson existem uma série de fatores que influenciam na escolha da data da viagem. “A palavra final é da Nasa. E o treinamento só começa quando essa data estiver marcada. Nesse meio tempo, começamos os pré-treinamentos aqui no nosso laboratório com esses experimentos que serão feitos na estação”, destacou.