TRE-CE abre inscrições para membro titular do Pleno na categoria jurista

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu as inscrições para membro titular da Corte na categoria jurista. Advogados interessados em participar da seleção para compor a lista tríplice têm até às 18h do dia 31 de julho para inscrever. O pedido deve ser endereçado à Secretaria-Geral Judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), via Sistema Eletrônico de Informações.

A medida consta no Edital nº 159/2025, publicado segunda-feira, 21, no Diário da Justiça Eletrônico do TJCE. A vaga surge com o encerramento do primeiro biênio do mandato do desembargador Francisco Érico Carvalho Silveira, encerrado na quarta-feira, 23.