Professora cotista da Ufba questiona processo que pode levá-la a exoneração

Manifesto em solidariedade à Nathália Wicpolt foi assinado por 110 profissionais negros da Ufba / Crédito: Marina Silva/CORREIO/Rede Nordeste

Nathália dos Santos Wicpolt, professora adjunta da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), questiona o processo de avaliação do seu estágio probatório, que pode levá-la à exoneração da vaga. A docente, que ingressou na vaga por meio da política de cotas em 2022, relata que a permanência na universidade é ameaçada por “aspectos subjetivos”. Logo no início da trajetória como professora adjunta do departamento, o candidato que ficou em primeiro lugar na ampla concorrência entrou com um mandado de segurança solicitando a nomeação para a vaga que Nathália ocupava.

“A partir desse momento, eu sempre ouvia que houve um empenho muito grande para me manter. Isso sempre me deixou muito mal dentro do departamento”, afirma a professora. Para ela, as cobranças que tinha eram “muito frequentes e muito exageradas”. Em 2022, Nathália ficou grávida e teve uma gestação de risco. Seu filho nasceu prematuro e com alguns problemas de saúde, como torcicolo congênito, precisando de mais cuidados e sessões de fisioterapia. Conforme relata, já ouviu de pessoas do departamento que o filho, agora com dois anos e ainda lactente, já era “grandinho” e que ela deveria se dedicar mais ao trabalho. “Eu lecionei minhas aulas, aprovei projeto de pesquisa, orientei projetos de extensão, oriento bolsistas, publiquei cinco artigos em revistas internacionais de alto fator de impacto, participei de bancas de qualificação. Está tudo público no meu currículo Lattes. Sempre estive presente dentro das minhas possibilidades”, diz.

Em junho de 2025 veio a maior surpresa para a professora: Nathália foi reprovada no terceiro relatório do estágio probatório, apesar de ter sido aprovada nos dois anteriores. No primeiro, que julgava os primeiros seis meses da docente no cargo, a sua atuação foi considerada “excelente”. No segundo documento, analisando os 18 meses de atuação, Nathália também foi elogiada. No entanto, aos 30 meses de exercício da função, o terceiro parecer a reprovou. Isso implica na exoneração da servidora. “Foi o período que eu mais publiquei, que eu mais orientei projetos. A avaliação se pautou em subjetividades. Fala que eu não era assídua, que não dei as aulas, que eu falava que não queria estar ali. Sendo que eu nunca tive nenhuma advertência, nenhum processo administrativo e minha ficha funcional está intacta”, defende.

Professora requer nova avaliação por outra comissão A docente entrou com recurso para que a terceira avaliação seja anulada. O advogado de Nathália, Felipe Jacques, afirma que foi requerido ainda que o novo relatório seja feito pela Comissão de Normas e Recursos do Conselho Universitário (Consuni). “Entendemos que não existe isenção necessária por parte do departamento para deliberar sobre esse assunto, seja porque já deliberou, seja porque existe um um conflito de interesse entre professores do mesmo departamento em um processo judicial que se trata da mesma vaga, seja porque agora já teve também toda essa repercussão”, diz Felipe. Felipe afirma que a reprovação de um docente em estágio probatório é algo “excepcionalíssimo” na Ufba. “Mas na Ufba nós temos precedentes em que professoras negras foram exoneradas em estágio probatório. O último caso datado de 2019 foi de uma professora da creche da universidade que foi exonerada porque foi reprovada também em estágio probatório. Houve movimento dos pais para que a professora continuasse, porque gostavam da professora”, relata.