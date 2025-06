Novo decreto define regras das cotas raciais em concursos públicos federais

A medida, publicada na última sexta-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU) , define regras para a destinação de pelo menos 30% das vagas em concursos e seleções temporárias a pessoas negras (pretas ou pardas), indígenas e quilombolas.

Para concorrer pelas cotas, o candidato deve se autodeclarar, no ato da inscrição, como negro, indígena ou quilombola.

Além do decreto, o governo federal também publicou a Instrução Normativa conjunta MGI/MIR/MPI Nº 261, elaborada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com os ministérios da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, que define regras de aplicação da reserva de vagas e orienta sobre a classificação em caso de inclusão, em múltiplas hipóteses, de reserva de vagas.

O Decreto nº 12.536 , divulgado em edição extra do DOU, vale para toda a administração pública federal — incluindo ministérios, autarquias, fundações, estatais e sociedades de economia mista controladas pela União.

O decreto não trata da reserva de vagas para pessoas com deficiência , que já é regulamentada em norma própria com cota de 5% das vagas ofertadas.

Se o candidato se enquadrar em mais de uma categoria com reserva de vagas, será classificado na de maior percentual.

O decreto também estabelece que candidatos cotistas concorrerão simultaneamente na ampla concorrência. Se forem aprovados por essa via, não ocuparão vagas reservadas, mantendo-as para candidatos com pontuação inferior.

Os editais deverão garantir que os candidatos cotistas tenham acesso a todas as etapas do concurso, desde que atinjam a nota mínima exigida.