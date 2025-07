Jovem que viralizou após ganhar bolsa de estudos recebe ligação de Camilo Santana

Estudante foi contemplada com uma bolsa do Prouni e foi ao mercado onde a mãe trabalha para contar a novidade, viralizando nas redes sociais

Estudante foi contemplada com uma bolsa para ingressar no curso de Fisioterapia em uma universidade particular do município de Palmas (TO). Após saber da notícia, em março deste ano, ela foi ao mercado onde a mãe trabalha e contou para a mesma, emocionando a genitora e todos que presenciaram a cena.

História viralizou nessa semana e o vídeo do momento já ultrapassa 12 milhões de visualizações no TikTok, chegando ao conhecimento do titular do Ministério da Educação (Mec), Camilo Santana, que publicou hoje em suas redes sociais a conversa que teve por ligação com a jovem.

"Tô ligando pra dar os parabéns. Sei que você é um orgulho hoje para o Brasil inteiro. Não sei se você sabia que o Prouni tá completando vinte anos esse ano e a sua história vai ser uma história de exemplo pra muitos jovens desse País, de que vale a pena acreditar, ter esperança", disse o ministro.

Em resposta, a jovem agradeceu a Camilo e mostrou saber o impacto da sua aprovação. "É muito bom que outras pessoas vejam minha história e se inspirem. O Prouni pra mim foi uma virada de chave", disse.