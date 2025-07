Brasil é homenageado pela França com show de drones na Torre Eiffel

Em junho deste ano, o presidente Lula visitou o país francês e a Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com as cores verde e amarela. / Crédito: Reprodução / X @LulaOficial

Nesta segunda-feira, 14, data da festa nacional da República Francesa, o Brasil será o grande homenageado em um espetáculo inédito na Torre Eiffel, em Paris. O evento mistura drones, pirotecnia e efeitos visuais para celebrar os 10 anos do Acordo de Paris e reforçar os laços culturais entre os dois países.

A iniciativa faz parte da Temporada Cultural França-Brasil e destaca temas como a Amazônia e a cidade de Belém, sede da Conferência do Clima da ONU (COP30), que acontecerá em 2025. LEIA TAMBÉM | Fortaleza sediará pré-conferência para a COP 30 em agosto

Com início previsto para as 21h (16h em Brasília), a programação oficial abre com o tradicional Concerto de Paris, realizado entre o Campo de Marte e a esplanada do Trocadéro, nas margens do rio Sena. A Orquestra Nacional da França e os coros de Radio France comandam a primeira parte da noite, preparando o público para o grandioso espetáculo visual que virá a seguir.

Às 23h (18h em Brasília), começa o show pirotécnico principal. Mais de mil drones formarão imagens aéreas em homenagem à cultura brasileira e à preservação ambiental. O espetáculo será lançado de 120 pontos diferentes, sendo 80 localizados na própria Torre Eiffel, e terá duração estimada de 30 minutos.

A direção artística fica a cargo do renomado Grupo F, conhecido por combinar tecnologia e narrativa visual. A apresentação será dividida em quatro grandes sequências e 11 quadros temáticos, com uso de LEDs tridimensionais, efeitos em 360° e fogos de artifício sincronizados com trilha sonora. A homenagem ao Brasil promete ser um dos momentos mais emocionantes da noite, com imagens da floresta amazônica e referências culturais à região Norte.