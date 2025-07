Neymar adquire réplica do Batmóvel avaliada em mais de R$ 8 milhões

Fã declarado do Batman, Neymar acaba de acrescentar à sua coleção um item digno de qualquer entusiasta do universo dos super-heróis: uma réplica do Batmóvel, inspirada nos filmes da DC Comics. O veículo foi entregue ao jogador nesta sexta-feira, 11, e, segundo informações publicadas pelo Estadão, custou cerca de 1,5 milhão de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 8,3 milhões.

