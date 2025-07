Boletim aponta Ceará com alto nível de internação por SRAG

O dado consta na nova edição do Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com base nas notificações da Semana Epidemiológica 27, que corresponde ao período entre 29 de junho e 5 de julho.

Apesar da tendência de estabilidade ou queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em boa parte do país, o Ceará permanece entre os estados com incidência elevada de hospitalizações por infecções respiratórias .

Segundo o levantamento, 25 estados brasileiros, incluindo o Ceará, seguem com níveis altos de internações por SRAG. O cenário no Estado reflete o impacto de vírus como o Influenza A, especialmente entre os idosos e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que acomete principalmente crianças pequenas.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, reforça que a redução de casos em algumas regiões não significa o fim da preocupação. “Ainda há locais com crescimento pontual em determinadas faixas etárias. Mesmo com o recuo da curva, o número de hospitalizações continua significativo”, explica.

Capitais permanecem em alerta

O boletim destaca que todas as unidades da Federação apresentaram tendência de queda ou estabilidade nas últimas seis semanas. No entanto, 20 capitais ainda registram incidência elevada, incluindo cidades do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país.