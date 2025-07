Jovem de 17 anos morre após ser espancado em Manaus; ataque teria sido motivado por homofobia

Jovem teria sido atacado até a morte após tentar conversar com agressores que o chamaram de "viadinho" / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um jovem de 17 anos, identificado como Fernando Vilaça, morreu na Zona Leste de Manaus (AM), após ser vítima de espancamento na quarta-feira, 2. O óbito foi confirmado na manhã de sábado, 5, por volta das 11h45min, de acordo com Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A perícia do Instituto Médico Legal (IML) apontou, em laudo, que as causas da morte do jovem seriam edema cerebral, traumatismo craniano, hemorragia craniana e ação contundente.

Fernando Vilaça chegou a ser socorrido para o hospital e em seguida foi transferido para outra unidade de saúde, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Nas redes sociais, a Escola Estadual Jairo da Silva Rocha confirmou e lamentou a morte do estudante, publicando uma série de homenagens realizadas pelos colegas e pela instituição de ensino. “Justiça por Nando. Tudo começa com uma brincadeira. Respeite o próximo”, escreve uma aluna em um dos cartazes.

Morte do jovem repercutiu nas redes sociais e reacendeu debates sobre violência na adolescência e homofobia Nas redes sociais, a deputada federal Erika Hilton (Psol) afirmou que requereu ao Ministério dos Direitos Humanos o acompanhamento da investigação da morte. A parlamentar classificou como “inaceitável um jovem sair para comprar leite e, pela homofobia alheia, não voltar pra casa. É dilacerante pensar que uma pessoa, que tinha a vida toda pela frente, teve sua trajetória interrompida por questionar o porquê de estarem lhe chamando de ‘viadinho’”. Erika Hilton manifestou ainda sua revolta ao saber que “pessoas a mando dos agressores - que já foram identificados e estão foragidos - compareceram ao velório de Fernando para filmar o caixão”.