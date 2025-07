Adolescente orientou namorado em tempo real durante assassinato da família, detalha delegado

A Polícia Civil revelou detalhes da investigação que apura o assassinato de três pessoas da mesma família no interior do Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi um adolescente de 14 anos , que matou o pai, a mãe e o irmão de três anos dentro da própria casa.

Ao O POVO News , o delegado Mateus Soares, da Delegacia de Água Boa, em Mato Grosso, afirmou que após o adolescente assassinar o pai, ele enviou uma mensagem para a namorada dizendo: “Matei o meu pai”. No mesmo momento ela enviou a seguinte mensagem: “Atira nela agora”, referindo-se à mãe do jovem.

“Apesar de ela ficar em uma cela separada por ser menor de idade, ela criou relacionamentos com outros presos, interage com eles, ela apresenta uma total tranquilidade”, afirmou o delegado.

Durante seu depoimento, acompanhada da mãe, ela tentou alegar que teria sido coagida pelo namorado a participar do crime. No entanto, segundo a polícia, as mensagens trocadas contradizem essa versão.

A mãe da jovem relatou haver restringido o uso de celular da filha desde os 12 anos, mas ela continuava com acesso ao notebook da família, por onde mantinha contato com o namorado.

“A mãe, inicialmente, não acreditava que a filha pudesse estar envolvida. Disse que era uma menina tímida, com boas notas e comportamento exemplar”, contou o delegado.

Além da mãe da adolescente, o casal também planejava matar a avó paterna do rapaz, por medo que ela descobrisse todo o crime.

Investigação no Rio de Janeiro foi concluída

Ao O POVO News, o delegado Carlos Augusto Guimarães, da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna (RJ), afirmou que a investigação foi finalizada e que tanto o adolescente que cometeu os assassinatos quanto a namorada responderão pelos mesmos crimes.

“Ele executou presencialmente, ela executou virtualmente. Ambos vão responder pelos três homicídios e pelas três ocultações de cadáveres”, afirmou.

Indícios de motivação financeira

A polícia também investiga uma possível motivação financeira para o crime.

Após os assassinatos, foram encontradas pesquisas no celular do adolescente relacionadas ao saque de valores do FGTS de pessoa falecida. O pai do garoto teria um saldo de R$ 33 mil no fundo.

Além disso, ele demonstrou intenção de vender a casa da família por R$ 300 mil e o automóvel da família por aproximadamente R$ 60 mil.

Jogo de terror psicológico está sob investigação

Outro ponto apurado pela polícia é o possível envolvimento de um videogame com temática de terror psicológico, cujo enredo envolve o assassinato dos próprios pais.

O conteúdo teria sido mencionado pelo garoto durante o interrogatório e a polícia investiga se houve influência direta do jogo na execução do plano.

Próximos passos judiciais

Os adolescentes estão detidos em centros socioeducativos nos respectivos estados.

Ambos devem passar por audiência na Vara da Infância nas próximas semanas, que vai definir o tipo de medida socioeducativa.