Pernambuco: jovem confessa assassinato do pai para ter acesso à herança

Uma jovem de 19 anos foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco após confessar ter encomendado a morte de seu pai para ter acesso à sua herança, estimada em R$ 2 milhões. A ocorrência aconteceu no último dia 20 de junho, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. O caminhoneiro de 60 anos, identificado como Ayres Botrel, foi morto enquanto dormia em sua residência, na praia de Enseada dos Corais. Amanda Chagas Botrel foi presa seis dias após o crime, na quinta-feira, 26, depois de cair em contradição em seus depoimentos.

Conforme a Polícia informou ao portal Metrópoles, a primeira versão do depoimento da jovem trazia a informação de que seu pai fora assassinado por dois homens armados, que ordenaram que ela ficasse calada. Leia também | Pai de Juliana Marins cita Belchior e fala de viagens da família Porém, imagens de câmeras de segurança apontaram que apenas o carro da jovem entrou e saiu do local no dia do ocorrido, sem a presença de outras pessoas pelas proximidades. Com as contradições, ela confessou a autoria do crime. A delegada responsável pelo caso, Myrthor Freitas, disse que a jovem teria facilitada a entrada dos criminosos no local, e que a principal suspeita é que a motivação seja financeira, já que seu pai era dono de um caminhão, imóveis e outras posses que podem somar até R$ 2 milhões. Amanda já possuía um duplex em seu nome.