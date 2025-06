Mulher é resgatada após cair no mar agitado na praia de Itacoatiara, em Niterói

As imagens captadas mostram que, por diversos momentos, as ondas cobriram a vítima — que teria caído enquanto tirava fotos na Pedra do Pampo. O bombeiro pulou de uma pedra, levando consigo apenas uma boia. O trajeto até a mulher foi feito em 50 segundos.

Uma mulher foi resgatada por um guarda-vida do Corpo de Bombeiros ao cair no mar agitado da praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última quarta-feira, 25. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme relatou o cabo Bruto - nome de serviço de Henrique Vieira Bruto da Costa, de 39 anos - do 4º Grupamento Marítimo dos Bombeiros, ao G1 Rio de Janeiro, por diversas vezes, ele foi alertado que a praia de Itacoatiara era diferente. ”Esse salvamento foi o salvamento da minha vida. Quando eu avistei a vítima, eu vi que ela estava nos últimos momentos. A gente sabe identificar pelos movimentos na água. Eu só consegui pensar: 'se eu não entrar agora, ela vai afundar'. Meu foco era salvar aquela vida".

O militar carregou a moça na boia e a levou para um ponto mais seguro do mar, onde puderam ser içados por um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

"Eu não pensei duas vezes. Eu pensei: 'Deus, me guia até essa mulher, me protege e me guia porque eu não tô enxergando nada. Ela já estava praticamente inconsciente. Quando eu peguei ela, acho que já era o último gás dela", relembrou.