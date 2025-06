Congresso educacional LBV tem foco no desenvolvimento socioemocional de estudantes

O congresso já está em sua 29º edição e busca trazer temas atuais a serem debatidos no ambiente educacinal / Crédito: Reprodução/ LBV

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza seu 29º Congresso Internacional de Educação na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Com o tema “Educação Integral — Desenvolvendo Habilidades Socioemocionais: uma visão além do intelecto”, o evento pretende refletir sobre como as práticas educacionais podem integrar os aspectos cognitivo, emocional e social no processo de desenvolvimento dos estudantes como indivíduos.

Segundo Suelí Periotto, superintendente educacional da LBV, a cada ano a instituição se propõe a debater temas que dialoguem com os desafios e transformações do cenário educacional. “Hoje, trabalhar as questões socioemocionais em sala de aula é algo bastante necessário, tendo em vista tantos diagnósticos que vão surgindo e até uma certa desestabilização emocional das crianças — muitas, inclusive, já apresentando quadros de depressão”, afirma. Entre os principais desafios enfrentados pelas escolas ao implementar práticas voltadas ao desenvolvimento socioemocional, destacam-se o alinhamento com as famílias — muitas em situação de vulnerabilidade — e a saúde mental dos professores.

Esses profissionais lidam diariamente não apenas com salas cheias, mas também com histórias pessoais complexas de seus alunos, vindos de contextos familiares marcados por abandono, violência ou extrema pobreza. Embora o foco do congresso esteja voltado para os estudantes, a saúde mental dos educadores também será contemplada com atenção. “Talvez o professor ache que não precisa de ajuda, mas a verdade é que há um esgotamento real. O aspecto físico já é comprometido, e o emocional também sofre, principalmente quando se conhece as dores dos alunos”, diz Suelí. Além das palestras, o congresso contará com 16 oficinas práticas, realizadas nas tardes dos dois dias, no Centro Educacional José de Paiva Netto. Cada participante poderá participar de até quatro oficinas — duas por dia —, com temáticas voltadas à aplicação direta em sala de aula.

Segundo Suelí, essas atividades são pensadas para proporcionar um aprendizado dinâmico e vivencial: “Não basta falar de educação integral sem instrumentalizar o educador. As oficinas trazem propostas que ele poderá aplicar no dia seguinte em sua escola.” Confira a programação de palestras 30 de junho Tema: “Neurociência e o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais”.

Palestrante; Marta Relvas - doutora e mestre em Psicanálise; professora do IDOMED e da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro Tema: “Psicomotricidade: o corpo que sente, percebe, pensa e age”

palestrante: Fátima Alves — mestre em ensino de ciências da saúde e do ambiente; docente do ensino superior;