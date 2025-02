Legião da Boa Vontade (LBV) completa 75 anos de atuação no Brasil

Em 2024, crianças da LBV visitaram a Escola de Trânsito do Detran-CE em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ LBV

A Legião da Boa Vontade (LBV) celebra 75 anos de atuação no Brasil, como uma instituição no campo da assistência social e da promoção da educação e de ações humanitárias no País. Com o objetivo de promover a caridade completa, que cuida do corpo e da alma, a instituição foca na melhoria de vida de milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias mais vulneráveis. Em Fortaleza, há uma sede no bairro Manuel Sátiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da assistência social, a LBV promove ações de atendimento imediato. Por meio de suas unidades socioassistenciais espalhadas pelo Brasil, a Instituição afirma que atende todas as faixas etárias por meio de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; de programas de proteção social especial de média e alta complexidade, socioaprendizagem, assessoramento, defesa e garantia de direitos e ações humanitárias.

Em suas escolas de educação básica e de Ensino Técnico Profissionalizante, a LBV informa que garante o acesso ao ensino de qualidade, com alimentação completa, uniformes e material escolar e pedagógico. Outro objetivo destacado pela LBV está no combate à fome e à desnutrição. Por meio de doações e parcerias diversas, a instituição divulga entrega cestas de alimentos, refeições, cobertores e itens de primeira necessidade, auxiliando milhares de famílias em todas as regiões do país. História da LBV A LBV iniciou sua trajetória no programa “Hora da Boa Vontade” criado na década de 1940 pelo fundador da Legião da Boa Vontade, o radialista e poeta Alziro Zarur (1914-1979). Por meio do rádio, ele transmitia mensagens de esperança, espiritualidade e da ação social em prol dos mais vulneráveis, consolidando-se como uma voz ativa em defesa da ética, da solidariedade e da Paz.

Conforme a instituição, rapidamente compreendeu-se que a comunicação não apenas conecta pessoas, mas também pode educar, sensibilizar e mobilizar a sociedade em torno de causas fundamentais, como a promoção dos direitos humanos, a superação das desigualdades, o acesso à informação e a valorização do ser humano. O trabalho segue continuado pelo jornalista, escritor e educador José de Paiva Netto, presidente da LBV. Pela abrangência do trabalho realizado ao longo de anos, a Legião da Boa Vontade mantém relação consultiva com a Organização das Nações Unidas (Onu), desde 1994, por intermédio do Departamento de Comunicação Global (DCG). E, desde 1999, com o Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, possuindo status consultivo geral e compartilhando suas práticas em eventos e reuniões com a participação de públicos mundiais.