Adolescente confessa assassinato dos pais e do irmão no Rio de Janeiro

A Polícia do Rio de Janeiro apreendeu um adolescente de 14 anos após o mesmo confessar que teria matado os pais e o irmão de três anos. A captura aconteceu nesta quarta-feira, 25, em Itaperuna, interior do Estado.

Conforme as autoridades, os assassinatos aconteceram no último sábado, 21, após o jovem ser impedido pelos pais de ir ao Mato Grosso encontrar-se com uma moça com quem estaria em um relacionamento. Indignado com a situação, o garoto usou a arma do pai para cometer o crime enquanto os três estavam dormindo. As informações foram confirmadas ao SBT News.