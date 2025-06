Câmara aprova MP do Fundo Social com permissão para leilão do excedente do pré-sal

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, a Medida Provisória do Fundo Social, turbinada com a permissão para que o governo leiloe petróleo e gás excedentes do pré-sal - com um potencial de arrecadação de até R$ 20 bilhões. O relatório do deputado José Priante (MDB-PA), que foi aprovado em Comissão Especial nesta terça-feira, 24, foi chancelado no Plenário da Casa em votação simbólica. O texto agora vai ao Senado. A MP precisa ser votada até 3 de julho para não caducar.

A Medida Provisória do Fundo Social possibilita que os recursos do mesmo, abastecido com recursos dos royalties do petróleo, sejam usados para o enfrentamento de mudanças climáticas e calamidades públicas, assim como para o investimento em infraestrutura social e habitação de interesse social.