Queda de árvore revela urnas funerárias e rituais ancestrais na Amazônia

Elas foram encontradas na cidade de Fonte Boa (AM) e revelam práticas e rituais funerários ancestrais de povos indígenas que habitaram a região do Médio Solimões .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A descoberta é fruto de uma parceria entre arqueólogos do Grupo de Pesquisa em Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural da Amazônia (Instituto Mamirauá), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e membros das comunidades locais, com destaque para a de São Lázaro do Arumandubinha.

As peças estavam enterradas sob uma árvore tombada, em uma ilha artificial construída por indígenas com terra e fragmentos cerâmicos. Segundo os pesquisadores, essas estruturas eram usadas para manter moradias acima do nível da água durante o período das cheias.

Descoberta arqueológica reforça tese de ocupação contínua da Amazônia defendida pelos pesquisadores

Dentro das urnas, os pesquisadores encontraram fragmentos de ossos humanos, além de restos de peixes e quelônios, indicando que os sepultamentos estavam associados a práticas alimentares e rituais.

"São de grande volume, sem tampas cerâmicas aparentes, o que pode indicar o uso de materiais orgânicos para selamento, hoje já decompostos. Elas estavam enterradas a 40 centímetros de profundidade, provavelmente sob antigas casas", detalhou a pesquisadora Geórgea Layla Holanda ao site G1.