Brinquedo de parque de diversões desaba e crianças ficam feridas no Piauí

Conforme a Polícia Militar do Piauí (PMPI), a estrutura cedeu enquanto era usada e caiu. O brinquedo estava montado próximo a uma praça da cidade no primeiro dia de festejos juninos.

Um brinquedo de parque de diversões desabou em São João da Fronteira , no Piauí, na noite desse sábado, 14. A cidade faz divisa com os municípios cearenses de Tianguá e Ibiapina . Quatro crianças e uma adolescente ficaram feridas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais Moradores denunciam brinquedos quebrados no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza

Sobre o assunto Moradores denunciam brinquedos quebrados no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza

As quatro vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri (PI). Ao portal g1, a diretora do hospital, Mayanna Flávya, detalhou que a adolescente de 14 anos fraturou o fêmur e uma criança de 12 anos teve fraturas no rosto e no fêmur.

As duas vítimas passarão por cirurgias nesta segunda-feira, 16. As outras crianças, de 10 e 12 anos, tiveram ferimentos na perna, queixo e rosto, mas não precisaram de cirurgias reparadoras.

O dono do parque não foi encontrado pela polícia. Dois operadores do brinquedo foram conduzidos à Central de Flagrantes de Piripiri para prestar depoimento. A Delegacia de Piripiri deve investigar o incidente.