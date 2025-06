Família morre após sofrer acidente voltando de jantar no Dia dos Namorados, no Paraná

O carro onde estava a família teria perdido o controle e se chocou com uma van que vinha no sentido oposto

Uma família, composta por pai, mãe e uma criança de oito anos, morreu após o carro em que eles estavam sofrer grave acidente na PR-897, próximo de Marialva, no norte do Paraná.

Maycon Lennon, 34, e Andressa Feliciano, de 27 anos, moravam na cidade de Mandaguari, a 400 km da capital Curitiba. A família retornava de Maringá. As informações são do Portal G1.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do carro, de modelo Astra, perdeu o controle e atravessou o canteiro central, parando após atingir uma van que vinha no sentido contrário.

Testemunhas relataram que o impacto do acidente foi tamanho, que o motor do carro se soltou e ficou caído no acostamento da rodovia. O motorista da van sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento.