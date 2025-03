Sino gigante de 55 toneladas vem da Polônia para virar atração em Goiás

Imponente sino, o maior do Brasil, será instalado no município de Trindade e promete atrair turistas para a cidade

A peça foi produzida pela empresa polonesa Felczyscy, tradicional fabricante de sinos do mundo. Sua chegada ao Brasil marca um evento histórico para a cidade, que se prepara para receber o sino como símbolo de grandiosidade e tradição.

Um imenso sino de 55 toneladas está a caminho de Goiás e deve se tornar uma grande atração turística do estado. O monumento chegará no fim de maio e será recepcionado com missa e apresentações culturais no município de Trindade, além de ficar exposto ao público durante a Romaria do Divino Pai Eterno.

Ele será instalado no novo Santuário do Divino Pai Eterno em uma base projetada especificamente para sustentá-lo. A expectativa é de que o espaço seja visitado por milhares de turistas nos próximos anos.

O Gigante de Ferro

Batizado de Vox Patris (Voz do Pai em latim), o sino de 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro será um dos maiores do mundo. Pesando 55 toneladas, a peça foi projetada com materiais especiais para garantir sua durabilidade e qualidade sonora.

O projeto de instalação foi idealizado por um consórcio entre a Prefeitura de Trindade e a empresa responsável pelo transporte do sino. O objetivo é criar um espaço que combine o patrimônio histórico e cultural da cidade com a grandiosidade do novo monumento.

No novo santuário também será construído o Museu Vox Patris. O espaço exibirá filmes sobre a criação e o translado do sino, reforçando seu papel como marco histórico, religioso e turístico. O projeto é conduzido pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe).