Homem encontra jiboia escondida no motor do carro em Minas Gerais

Animal foi retirado por bombeiros com apoio de oficina mecânica; jiboia estava acima da manta térmica e foi devolvida à natureza sem ferimentos

Na tarde de sábado, 31, um homem decidiu abrir o capô do carro para checar o nível do óleo e encontrou uma jiboia escondida. A situação inusitada ocorreu em Itaúna, cidade de Minas Gerais, e rapidamente chamou a atenção de quem passava pelo local.

“Fui olhar o óleo e acabei de achar uma jiboia no motor do carro”, relatou o motorista em um vídeo que circula nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do animal.