Pesquisadores do Pará descobrem peixe que se reproduz fora d’água

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) identificaram uma espécie de peixe que sai da água para depositar ovos e se reproduzir. O estudo analisou o hábito reprodutivo do Peixe Tetra Splash (Copella Arnoldi) buscando facilitar a criação de políticas para a conservação da espécie, muito usada com peixe ornamental ou de aquário.



O estudo foi publicado nesta sexta-feira, 30, na revista Neotropical Ichthyology. A análise foi feita com 171 peixes capturados no rio Taiassuí, no Pará, entre agosto de 2016 e junho de 2017. Os pesquisadores identificaram que a espécie água doce atinge sua capacidade de reproduzir a partir de 18 mm de comprimento. Os indivíduos se mostraram 100% maduros aos 21 mm. O dado pode contribuir para a criação de políticas para manejo sustentável da espécie. "Políticas ou planos de captura que garantam que apenas indivíduos sexualmente maduros sejam capturados para o comércio de peixes ornamentais, o que evitaria a captura de juvenis e a manutenção de um bom tamanho populacional", contou o pesquisador e autor do estudo, Rafael Farias. Peixe Copella arnoldi realiza saltos de desova Peixes da espécie Copella arnoldi apresentaram comportamento incomum de depositar seus ovos em folhas acima do nível do rio. É a única espécies de neotropical de água doce que faz esses saltos de desova.

Peixe Tetra Splash (Copella Arnoldi), estudado por pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA) Crédito: Divulgação/ Rafael Farias Por a reprodução ocorrer em parte fora d'água, ela acontece em períodos de maior umidade. Na estação chuvosa é quando ocorre maior atividade reprodutiva do Tetra Splash. Geralmente entre dezembro e abril. "O Copela tende a desovar em períodos chuvosos, provavelmente porque isso traz benefícios como menor risco de desidratação dos ovos ou predação", disse Rafael Farias ao O POVO.

Outras espécies de peixe também botam ovos fora água, mas geralmente ocorre em superfícies sólidas e à margem dos rios. O macho hidrata os ovos salpicando água a cada minuto No hábito reprodutivo da espécie, os machos são responsáveis por cuidar dos ovos que ficam expostos ao ar livre. Eles têm um árduo trabalho de hidratar a prole, salpicando água nos ovos a cada minuto, por até três dias.