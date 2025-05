Enchentes no RS: por que não há 'nada pronto' para evitar inundações 1 ano depois

EPA-EFE/REX/Shutterstock Um ano após as históricas enchentes que destruíram parte do Rio Grande do Sul, bilhões de reais em dinheiro público foram mobilizados para obras de reconstrução e prevenção, mas muitas ações estão empacadas. A demora na construção de novas moradias, pontes, escolas e sistemas contra cheias é alvo de disputa política entre governo federal, governo estadual e prefeituras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na disputa política sobre de quem é a culpa dos atrasos, o governo de Eduardo Leite (PSDB) tem sido especialmente cobrado por R$ 6,5 bilhões que estão parados. O dinheiro foi depositado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um fundo em dezembro para que a administração estadual faça obras contra cheias na região metropolitana de Porto Alegre. Em vídeo compartilhado em suas redes sociais em abril, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), que chefiou as ações do governo Lula no Estado após as enchentes, cobrou mais agilidade na execução dos recursos.

"É preciso que o governo do Estado faça sua parte, agilize o projeto básico, para que a gente possa fazer a contratação das empresas que vão fazer o projeto executivo e executar as obras", pressionou. Pimenta é ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) e também comandou a Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul entre maio e setembro de 2024. Hoje, ele é cotado para disputar o governo gaúcho ou uma vaga no Senado em 2026, pelo PT, contra o campo político de Leite.

Na mesma gravação, Pimenta também responsabiliza as prefeituras pela demora em apresentar os projetos para os empreendimentos, como "escolas, unidades de saúde, pontes e recuperação de estradas". "Não adianta o governo do presidente Lula liberar o dinheiro e o dinheiro ficar parado com as prefeituras e o governo do Estado", reclamou. Procurada pela BBC News Brasil sobre as críticas, a gestão de Eduardo Leite afirmou, em nota, que "assumiu a responsabilidade pela execução [dos R$ 6,5 bilhões] justamente para garantir maior agilidade e controle sobre obras de grande porte, como as da Região Metropolitana".