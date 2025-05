Menino autista de oito anos é arrastado em clínica; duas mulheres são presas

Uma criança de oito anos de idade, diagnosticada com autismo, sofreu maus-tratos em uma clínica especializada. O fato aconteceu no Setor Industrial de Abastecimento (SAI), em Brasília. Duas funcionárias que cometeram as agressões foram presas.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 21, em clínica que seria especializada no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).