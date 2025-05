Pagamento de indenização de crianças com microcefalia será feito pelo INSS

As crianças com Síndrome Congênita do Zika (SCZ) apresentam sequelas graves, como disfagia, a dificuldade de deglutição / Crédito: FERNANDA BARROS

O INSS fará o pagamento de uma indenização no valor de R$ 60 mil, em parcela única, para crianças de até 10 anos, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024, com deficiência causada pelo zika vírus no período gestacional. O prazo para a solicitação do benefício, que deve ser feita no aplicativo Meu INSS ou nos canais de atendimento do órgão federal, vai até 31 de outubro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O tópico sobre o pagamento foi publicado em uma portaria conjunta na terça-feira, 20, e conforme o documento a análise dos pedidos deverá ser feita até dezembro pelo INSS, mediante a apresentação da certidão de nascimento da criança, do documento de identidade da mãe e dos laudos médicos e exames com sinais de síndrome congênita causada pelo zika. A informação é da Agência Brasil. Leia também: Crianças com Síndrome Congênita do Zika não são acompanhadas Além disso, existe a possibilidade da solicitação de exames que comprovem que a deficiência foi de fato causada pela contaminação do zika vírus durante a gravidez da mãe. A portaria informa ainda que o valor da indenização não será levado em conta para o cálculo de renda familiar usada como critério para a permanência no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o pagamento dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e do Bolsa Família.

O montante da indenização, no valor já citado, foi instituído em janeiro deste ano pela Medida Provisória 1.287/ 2025, vindo juntamente com o veto do projeto de lei com o mesmo tema da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). A Presidência argumentou na época que o projeto apresentado pela então deputada federal no ano de 2015 e aprovado no fim de 2024, era contrário à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já que não apresentou uma estimativa de impacto financeiro e uma previsão de onde o dinheiro sairia. De acordo com o governo, o auxílio de R$ 60 mil será "concedido como complemento à pensão mensal e vitalícia já assegurada, de um salário mínimo para crianças com SCZ, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019".

A pensão foi definida pela Lei 13.985, em vigor desde 7 de abril de 2020. Até certo ponto, o benefício é positivo, mas por outro, a notícia não foi bem recebida pelas mães das crianças que mensalmente investem alto nos cuidados de seus filhos, já que o valor será pago em uma única parcela. Foi o que relatou Germana Soares, mãe do pequeno Guilherme de 9 anos. A representante da União das Mães de Anjos de Pernambuco diz que as famílias ainda vivem no descaso, na invisibilidade e na indignidade dez anos depois da epidemia de zika no Brasil.

Leia também: Criança com microcefalia causada por Zika tem mais risco de internação Germana afirmou que o valor “não é uma reparação justa”. “O que nós queremos é justiça, porque todo mundo sabe que isso foi culpa do Estado Brasileiro e é injusto que nós mães cuidemos e arquemos sozinha por um erro cometido por eles, sabe? O mínimo que eles tinham que prover era qualidade de vida para os nossos filhos, é o básico que a gente pede”, pontuou.