Governo decide pagar R$ 60 mil às vítimas de zika e veta projeto do Congresso

A Presidência da República editou uma medida provisória que criou um apoio financeiro de R$ 60 mil para crianças de até 10 anos que nasceram com alguma deficiência causada pelo vírus zika durante a gestação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) .

O texto previa indenização única por danos morais de R$ 50 mil e uma pensão paga mensalmente até o fim da vida de R$ 7.786,02, o que equivale ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A pensão vitalícia vetada poderia ser acumulada com benefícios previdenciários de até um salário-mínimo e com o BPC. A medida também aumenta em 60 dias o direito à licença e o salário maternidade, incluindo as mães adotivas.

À Agência Senado, a autora do projeto afirma que não medirá esforços para a derrubada do veto. “É estarrecedor que, após dez anos de luta e espera, essas famílias sejam silenciadas com uma simples canetada do presidente Lula”.