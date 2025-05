Homem nu entra no forro do teto de pronto-socorro em São Paulo

Um caso inusitado foi registrado na manhã da quarta-feira, 21, na Santa Casa de São Paulo, na Vila Buarque. Um homem sem roupas, em quadro de surto psiquiátrico, entrou o forro do pronto-socorro do hospital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Santa Casa de São Paulo, a estrutura do teto cedeu parcialmente com o peso do homem. A tubulação hidráulica da instituição também foi danificada, causando alagamentos no local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o homem com sinais de desorientação, resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nas imagens conseguimos ver o local bastante alagado, pelo rompimento da tubulação.

A Santa Casa disse que o homem não teve ferimentos, passa bem e aguarda transferência. A instituição disse ainda que o caso não provocou prejuízo nos atendimentos, seguindo o fluxo com pacientes normalmente.