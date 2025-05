CPI das Bets ao vivo: como assistir aos depoimentos?

Na última semana, Virginia Fonseca foi ouvida na terça-feira , 13, procedida por Rico Melquíades no dia seguinte . Ambos os depoimentos foram transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da TV Senado, causando repercussão graças à momentos como quando Virgínia se exaltou com a relatora da CPI, Soraya Thronicke, e quando Rico Melquíades jogou no “Tigrinho” ao vivo, ganhou R$ 120, mas não conseguiu sacar o dinheiro.

A expectativa é que as sessões durem cerca de 4 horas. Após esse horário, o vídeo fica disponível no canal para ser acessado a qualquer momento.

A outra opção é acessar a própria página da CPI das Bets no site do Senado Federal, no qual cada reunião pode ser pesquisada por data, além de conter informações como a pauta, o resultado e as notas taquigráficas específicas daquele dia.

O site também informa quem são os convocados e convidados de cada sessão e permite assisti-las ao vivo pelo YouTube. Após o encerramento da transmissão, todos os vídeos podem ser acessados por meio de uma pesquisa cronológica na página.