Prazo para regularizar título de eleitor encerra hoje; veja como fazer online

O prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta segunda-feira, 19 de maio. O procedimento pode ser feito totalmente online em caso de cancelamento do título, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como consultar a situação do título e saiba como regularizar em caso de cancelamento ou suspensão.

Como consultar a situação do título de eleitor?

Para saber se está tudo certo com seu documento, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE. A consulta é gratuita e pode ser feita com alguns dados pessoais.

Também é possível consultar e regularizar a situação ao comparecer ao cartório eleitoral, no horário de expediente, com a documentação adequada.

Como regularizar o título de eleitor cancelado?

Se o seu título estiver cancelado é possível regularizar a situação online. veja passo a passo: