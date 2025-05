Acidente que matou enteados de filha de Mano Menezes é investigada pela Polícia Civil

Na foto, Álvaro Dumoncel e os filhos, Sophia e Arthur Dumoncel / Crédito: Reprodução/Instagram

A tragédia familiar que vitimou os enteados da filha do técnico de futebol Mano Menezes será investigada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS). O acidente aconteceu no último sábado, 17, quando o carro saiu da BR - 293, em Santana do Livramento, e capotou. LEIA TAMBÉM | Fluminense se solidariza após tragédia familiar com Mano Menezes

As vítimas do acidente são Maria Sophia Dumoncel, 16, e Arthur Dumoncel, 9, filhos de Álvaro, que é casado com Camilla Menezes, filha do treinador. Além dos irmãos, o psicólogo Maurício Moraes, de 42 anos, também morreu no acidente. Segundo o portal de notícias G1, dois homens estão no hospital. Apesar do veículo ter saído da pista e capotado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não sabe o que causou o incidente e nem mais detalhes. Investigação aguarda laudos técnicos do local e do veículo Na foto, Álvaro Dumoncel e os filhos, Sophia e Arthur Dumoncel Crédito: Reprodução/Instagram

"Tem-se somente que ocorreu um acidente denominado saída de pista, sem maiores detalhes sobre as causas do ocorrido", explicou ao G1. Testemunhas devem ser identificadas para prestar depoimento. A polícia aguarda a alta do motorista para interrogatório. Ele está internado no Hospital de Santana do Livramento. O motorista sofreu politraumas mas está estável, respirando sem suporte e segue em observação. Já o irmão do motorista, que também era passageiro no veículo, está em coma induzido e em estado grave.