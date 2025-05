Fluminense se solidariza após tragédia familiar com Mano Menezes

Filhos do genro do treinador faleceram neste final de semana em acidente de carro no Rio Grande do Sul / Crédito: Jogada 10

Comandado por Mano Menezes até o final de março, o Fluminense prestou solidariedade ao técnico neste sábado (17). Vale lembrar que o técnico atravessa uma tragédia familiar, afinal, os enteados de sua filha faleceram em um acidente de carro em Santana do Livramento (RS). Um homem de 42 anos também faleceu no acidente. “O Fluminense Football Club se solidariza com a família do técnico Mano Menezes e lamenta profundamente os falecimentos de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, enteados de Camilla Menezes, filha do treinador. Nossa solidariedade neste momento de profunda tristeza”, manifestou-se o Fluminense.