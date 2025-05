Dois fanceses e um brasileiro morrem em acidente na região dos Lençóis Maranhenses

As vítimas eram um casal de turistas franceses e um brasileiro, condutor da caminhonete. O acidente aconteceu no kilometro 90 da BR-402

De acordo com o portal Correio Braziliense, o veículo pertencia a uma empresa de turismo da região. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão (PRF-MA), uma das rodas da caminhonete se soltou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que acabou saindo da pista e capotando em um lago às margens da rodovia.

Motoristas que passavam pelo local presenciaram o acidente e tentaram prestar socorro, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Entre as vítimas estavam um casal de turistas franceses: um homem de 65 anos e uma mulher de 56. Os corpos foram encaminhados para o município de Barreirinhas (MA).

A terceira vítima era o condutor da caminhonete, proprietário do veículo e profissional do setor de turismo na região. Ele tinha 33 anos, era natural de Primeira Cruz (MA) e teve o corpo levado para a cidade onde morava, Santo Amaro do Maranhão.