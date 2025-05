Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia terminam em menos de 2 horas, dizem autoridades

As primeiras negociações diretas de paz entre a Rússia e a Ucrânia desde o início da guerra em 2022 terminaram nesta sexta-feira, 16, após menos de duas horas de conversas, de acordo com autoridades do Ministério das Relações Exteriores da Turquia e um alto funcionário ucraniano.

As negociações ocorreram após mais de três meses de diplomacia iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que prometeu durante sua campanha acabar rapidamente com o conflito. O governo do republicano indicou nas últimas semanas que pode abandonar o esforço de paz se não houver progresso em breve. Fonte: Associated Press.