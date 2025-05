MPF recomenda que governo Elmano suspenda de imediato transição de hospital para PM

A orientação vem após deputado da oposição entrar com um ofício no Conselho Nacional de Saúde contra a mudança no equipamento planejada pelo Governo do Ceará

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República do Estado do Ceará, recomendou a suspensão imediata transição do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar para a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), feita pelo Governo do Estado do Ceará e prevista para ser completa no fim de maio.

A Secretaria da Saúde do Executivo tem um prazo de 10 dias para encaminhar resposta sobre aceitação e admissão das medidas recomendadas. O descumprimento poderá acarretar em adoção de medidas judiciais e extrajudiciais, mediante avaliação do Ministério Público.