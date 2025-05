Ceará está entre os estados com alta nas hospitalizações por influenza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O relatório, referente à Semana Epidemiológica 18 (27 de abril a 3 de maio), indica uma tendência de alta nos registros de internações por doenças respiratórias, com destaque para a influenza, especialmente entre jovens, adultos e idosos.

Além do Ceará, a elevação nos casos de SRAG também foi observada em estados como Amapá, Bahia, Pará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, entre outros. A Fiocruz classifica a situação dessas unidades federativas como de alerta, risco ou alto risco. Em algumas regiões, a taxa de internações por influenza já atinge níveis moderados a elevados.

Segundo a pesquisadora Marilda Portella, da Fiocruz, o aumento da circulação viral neste período pode estar relacionado às mudanças de clima e ao relaxamento de medidas preventivas. "Recomendamos o uso de máscaras em ambientes fechados e com aglomerações, além do isolamento em caso de sintomas gripais. E acima de tudo, que as pessoas dos grupos prioritários se vacinem contra a influenza o quanto antes", destaca.

Casos em crianças pequenas preocupam, mas começam a estabilizar

Outro ponto de atenção do boletim é o impacto do vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente em crianças de até 2 anos. Embora ainda em patamares elevados, os casos associados ao VSR começam a apresentar sinais de desaceleração em algumas regiões, especialmente no Centro-Oeste, onde os registros começaram a subir ainda no final de fevereiro.