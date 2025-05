Polícia resgata 667 pássaros contrabandeados e prende homem no RJ

O caso ocorreu no Rio de Janeiro no sábado, dia 10. Pássaros estavam sendo levados para um depósito para serem vendidos em feiras ilegais

Uma ação da delegacia do Meio Ambiente da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar (PM) apreendeu 667 pássaros no Rio de Janeiro. As aves estavam sendo contrabandeadas. Um homem foi preso e responderá por crime ambiental.

O caso ocorreu na noite desse sábado, 10, na rodovia Magé-Manilha no Rio de Janeiro.