Jovem viraliza por criar cartões irônicos para motoristas que estacionam mal

Irritado com motoristas que estacionam mal, o estudante Vitor Todorov criou cartões irônicos e viralizou nas redes

Ele é o criador do perfil @estacionadireito no Instagram , onde posta vídeos deixando cartões no para-brisa de carros mal estacionados. A mensagem principal do cartão é direta: "Atenção: você parou igual idiota."

Muitos podem ficar irritados ao ver um carro parado em duas vagas ou bloqueando a entrada da garagem. A vontade de reclamar é grande, mas brigar pode até piorar a situação. Foi pensando nisso que o estudante de engenharia de produção Vitor Todorov, de 23 anos, criou uma forma diferente e bem-humorada de lidar com esse problema.

A inspiração veio quando Vitor viu que, em outros países, já existiam cartões parecidos. Segundo ele, aqui no Brasil algumas pessoas até deixavam bilhetinhos à mão, mas ele queria algo mais prático e divertido.

A ideia viralizou nas redes sociais, com vídeos que já ultrapassaram 8 milhões de visualizações. E o que começou como uma brincadeira virou negócio: desde fevereiro, Vitor já vendeu mais de 15 mil cartões.

“Eu ando de moto e fico muito irritado com as coisas que vejo no trânsito. Minha namorada vive dizendo que eu fico bravo demais. Então pensei: por que não transformar isso em algo criativo?”, conta.

Vitor começou sozinho, aprendendo a fazer design gráfico e criando o site na base da força de vontade. Hoje, ele vende os cartões em kits pela internet. O pacote com 10 unidades custa R$ 14,99, e o de 200 sai por R$ 129,99. O material é resistente, como um cartão de visita, e ideal para deixar no limpador do para-brisa.

Com o aumento da procura, ele chamou um amigo, Bruno Rocha, para ajudar na parte de marketing. Agora os dois cuidam juntos das redes sociais e das vendas.