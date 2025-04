Ex-CEO da Hurb é preso em flagrante por furto de obras de arte

João Ricardo Mendes foi detido dentro da cobertura de luxo onde mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; pertences furtados foram encontrados na residência

Leia também: Ministério do Turismo cancela cadastro da empresa Hurb

João Ricardo Mendes, ex-CEO da empresa de viagens on-line Hurb, foi preso em flagrante na última sexta-feira, 25, acusado de furtar obras de arte avaliadas em milhares de reais. O empresário foi detido na cobertura de luxo onde mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações da Polícia Civil do estado, a investigação iniciou a partir de dois crimes registrados. Delitos deixaram provas e indícios que possibilitaram desvendar a identificação do autor.

O primeiro deles foi o furto de obras artísticas de um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Já o segundo foi a subtração de quadros e outros objetos de um escritório de arquitetura localizado em um shopping center do mesmo bairro. Imagens e diligências apontaram que infrações tinham a mesma autoria.

João Ricardo usou uma motocicleta para cometer ações. Conforme o GLOBO, ele teria chegado a vestir um uniforme de operário no shopping center onde o crime aconteceu, como disfarce.

Objetos furtados foram encontrados na casa do empresário

No momento da abordagem, João tentou fugir e correu para o terraço de sua casa, mas foi capturado. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil do estado, três esculturas de cerâmica e um dos quadros subtraídos do hotel, avaliados em cerca de R$ 23 mil, foram encontrados na residência.