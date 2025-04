Ex-The Voice Kids, Karen Silva morre aos 17 anos após AVC

A ex-The Voice Kids , Karen Silva , morreu nesta quinta-feira, 24, por decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, aos 17 anos. A cantora faleceu por volta de 5 horas, no Hospital São João Batista, em volta redonda, no Rio de Janeiro.

"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar", conclui.

A jovem estava internada há pelo menos três dias "enfrentando um problema de saúde" e "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe", informou por meio de postagem no Instagram.

Semifinalista do The Voice Kids

Karen ficou conhecida nacionalmente por sua participação da edição de 2020 do programa The Voice Kids, da Rede Globo. Na época com 12 anos, a jovem cantora integrou o time Carlinhos Brown e chegou à semifinal do reality musical.

Após aparição no programa, a jovem continuou a trilhar sua carreira na música e lançou alguns singles independentes, como: "Vacilei", "Não Adianta Ligar" e "Neurose".

Despedida de Karen

O velório de Karen ocorre nesta quinta-feira, 24, na Capela 1 do Cemitério Portal da Saudade, e o sepultamento será por volta de 17h no mesmo local.