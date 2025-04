SP: câmera capta momento em que estudante sai do terminal antes de ser morta

Bruna foi vista pela última vez com vida no dia 13 de abril, quando retornava para sua casa. Corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira, 17

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a estudante Bruna Oliveira da Silva , de 28 anos, saía de um terminal na zona leste de São Paulo, pouco tempo antes de seu desaparecimento. Bruna foi vista pela última vez com vida no dia 13 de abril, quando retornava para sua casa. O corpo da moça foi encontrado na última quinta-feira, 17.

Uma pessoa próxima da vítima disse que, no domingo, Bruna estava na residência de seu namorado no Butantã, zona oeste, e usou o serviço de metrô para voltar para casa onde pretendia encontrar seu filho de 7 anos, que estava sob os cuidados do avô.

Por volta das 22 horas, ao chegar no Terminal Itaquera, Bruna carregou seu celular em uma banca de jornal e chegou a enviar uma mensagem de texto para o namorado pedindo um pix para voltar para casa com o serviço de aplicativo, pois já estava muito tarde.

O valor foi transferido, mas a jovem não chegou a usar o serviço. O último horário que ela recebeu mensagem foi às 22h30min e a última vez que esteve online no WhatsApp foi às 22h21min. Depois disso, a carga do celular de Bruna acabou e ela não teve contato com mais ninguém.