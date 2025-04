MG: Mulher dopa e ateia fogo em homem que teria assediado filha

O caso aconteceu em Belo Horizonte na última sexta-feira, 11, após confissão da responsável pelo crime, que já desconfiava do companheiro

Uma mulher de 42 anos, moradora de Belo Horizonte (MG) confessou o assassinato do ex-companheiro na última sexta-feira, 11. Segundo a autora do crime, o homem de 47 anos tentava iniciar um relacionamento com a sua filha, de 11 anos, e teria "alisado" a criança.

A matriarca revelou à polícia manter um relacionamento “esporádico” com a vítima, mas que já desconfiava das intenções do homem. Em uma ocasião, teria encontrado mensagens sugestivas no WhatsApp para a menor de idade.